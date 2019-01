El govern de Colau celebra l´acord pel tramvia

La tinent d'alcalde de Barcelona, Janet Sanz, va celebrar ahir haver sumat els suports suficients per aprovar avui avançar en la connexió del tramvia, que servirà per renovar i dinamitzar la Diagonal, i va ressaltar que l'objectiu del govern d'Ada Colau és començar les obres «el més aviat possible». El projecte aconseguirà els 21 vots necessaris per ser aprovat, amb els dels republicans, els de BComú, els del PSC i els dels dos regidors no adscrits, Juanjo Puigcorbé i Gerard Ardanuyar. El govern municipal barceloní va explicar que li agradaria també que la CUP se sumés a l'acord; la formació ho decidirà en assemblea.