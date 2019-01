Jutgen un Guàrdia Civil per l'1-O en una escola de Sant Esteve Sesrovires

El jutjat de Martorell ha jutjat aquest divendres un agent de la Guàrdia Civil procedent de Sevilla que l'1 d'octubre de 2017 va actuar a l'escola la Roureda de Sant Esteve Sesrovires quan s'hi estava celebrant el referèndum d'independència.

L'home està acusat de dos delictes lleus de lesions per haver colpejat dos votants que eren a l'escola. Els cops es van produir quan la Guàrdia Civil volia obrir un passadís entre la gent per deixar passar la policia judicial que havia d'endur-se les urnes. Durant el judici, l'agent ha reconegut haver actuat al centre però ha dit no recordar si va colpejar les dues persones que han presentat la denúncia. L'acusació, però, ha basat la seva tesi en un vídeo on es veu l'impacte que rep una de les víctimes quan aquesta era d'esquenes.