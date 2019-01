Marta Pascal apel·la a «engrandir el PDeCAT» dos dies abans del congrés de la Crida

L'exlíder del PDeCAT i actual senadora, Marta Pascal, va fer ahir una crida a «engrandir» el partit per situar-lo com una formació de referència del catalanisme i en general de la política catalana. Així ho va exposar en un article a La Vanguardia, publicat dos dies abans del congrés constituent de la Crida Nacional per la República que impulsa Carles Puigdemont, l'encaix de la qual amb el PDeCAT encara no està clar com es farà -si és que es fa-. Pascal va ser la primera líder del PDeCAT quan va néixer el partit com a refundació de CDC, i en l'article admet que s'ha escrit molt sobre la mutació de l'espai convergent i que el ball de sigles en aquest espai polític pot haver generat desconcert. «Confesso que moltes persones em pregunten actualment a qui votar perquè estan desorientades o se senten òrfenes», escriu Pascal, que conclou que el PDeCAT té molts arguments per ser un partit de present i de futur.

També ahir, el president de JxCat al Parlament i un dels impulsors de la Crida Nacional per la República, Jordi Sànchez, va afirmar que el «lideratge efectiu» de la formació han d'assumir-lo persones que no estan a la presó. Durant una entrevista, Sànchez va explicar que «des d'una presó no es pot exercir el lideratge de la Crida» i que ell contribuirà a dissenyar aquest espai i acompanyar els seus dirigents. «Jo donaré suport en tot el que em demanin. Un tipus de suport per tot el que es consideri útil», va argumentar.

Les declaracions les va fer només dos dies abans del congrés constituent de la Crida Nacional en el qual s'escollirà la direcció de l'organització, per la qual s'han presentat dues llistes i en una d'elles Sànchez hi figura com a president i el diputat de JxCat Toni Morral com a secretari general. El president de JxCat al Parlament va destacar que la Crida neix «per aglutinar, per sumar» i ser un espai transversal en l'independentisme, per la qual cosa assegura que no generarà una fragmentació del sobiranisme. També va defensar que la Crida «serà pacient» i que per això neix en un inici com a associació i com a moviment polític, però no com a partit. «No farem passos en fals. La Crida servirà per aglutinar i per avançar. A partir d'aquest dissabte comença a caminar, amb una direcció de 20 persones, que és una aposta ben clara per a uns nous lideratges, unes noves cares», va explicar.