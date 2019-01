Un regidor denuncia l'alcalde d'Ascó per donar-li un cop d'ampolla en un ple

El regidor no adscrit del govern municipal d'Ascó, Josep Jaimot, va denunciar ahir l'alcalde, Josep Maria Buixeda, per haver-lo agredit amb el llançament d'una ampolla d'aigua al final del ple municipal que va tenir lloc aquest dimecres. La sessió va estar marcada per la tensió després que, de forma inesperada, Jaimot tombés amb el seu vot en contra el projecte estrella d'aquest mandat del seu propi equip de govern, el complex lúdic i esportiu. Buixeda, que va anunciar la seva expulsió del govern, va emetre ahir un comunicat de disculpa assegurant que no tenia intenció d'agredir-lo.