La Crida celebra el congrés constituent que escollirà la seva direcció

La Crida Nacional per la República celebra aquest dissabte el congrés constituent al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB). Un congrés que ha d'escollir la seva direcció, en la qual hi concorren dues candidatures: l'encapçalada per Jordi Sànchez i Toni Morral, que aspiren als càrrecs de president i secretari general, respectivament, i la que formen l'advocat Jordi Ferrés Valcarce com a president i l'escriptor Oriol Izquierdo Llopis com a secretari general. En aquesta jornada també es votaran els textos definitius de les ponències política i organitzativa, que arriben al Congrés sense cap esmena viva.

L'exlíder de l'ANC es postula com a president i proposa que la secretaria general l'ocupi el diputat de JxCat Toni Morral. Sànchez vol incorporar al seu equip les conselleres Elsa Artadi i Laura Borràs, i el conseller Damià Calvet; el portaveu de JxCat, Albert Batet; la portaveu adjunta, Gemma Geis; el delegat del Govern a Madrid, Ferran Mascarell, i l'exconsellera Marina Geli, entre d'altres. Formen la candidatura també l'extresorer de l'ANC Marcel Padrós; el catedràtic Josep Ferrer Llop; l'exsecretari nacional de l'ANC Jordi Pairó; l'alcalde de Montblanc (ERC), Pep Andreu; i el secretari d'Administracions Locals, Miquel Àngel Escobar. També s'hi suma la qui va ser candidata de JxCat el 21-D i portaveu dels presos quan estaven en vaga de fam, Pilar Calvo.

L'entorn d'Agustí Colomines ha presentat una segona llista que proposa l'advocat Jordi Ferrés Valcarce com a president i l'escriptor Oriol Izquierdo Llopis com a secretari general. Segons van explicar des d'aquest entorn, volen incorporar gent de la segona llista a la direcció, amb l'objectiu que sigui més transversal.

Al matí els socis fundadors elegiran els membres dels òrgans de govern: Presidència, Secretaria General i els 19 membres del Govern de Direcció Política de la Crida. També s'exposarà l'informe de gestió de la Coordinadora de la Crida des de la seva presentació fins al Congrés, i es votaran els textos definitius de les ponències política i organitzativa, que arriben al Congrés sense cap esmena viva.

A la tarda es proclamaran els resultats de la votació i tindrà lloc un acte polític amb la intervenció dels impulsors Jordi Sànchez, el president de la Generalitat, Quim Torra, i l'ex president Carles Puigdemont, a més d'altres convidats.