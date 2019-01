La Crida tria la seva direcció però no anunciarà encara si es presenta a les eleccions

La Crida Nacional per la República inicia avui el seu camí amb un congrés constituent que previsiblement no servirà per apaivagar els recels per l'encaix del PDeCAT, un dels reptes que haurà d'abordar la direcció que es votarà en la trobada, amb la llista de Jordi Sànchez de favorita. Unes 4.000 persones, segons l'organització, s'han inscrit per participar en aquest congrés del moviment impulsat per Carles Puigdemont, Jordi Sànchez i Quim Torra, que se celebra avui al Centre de Convencions Internacional de Barcelona.

La reunió servirà per concloure un procés fundacional que va començar el passat 27 d'octubre amb una multitudinària convenció a Manresa, en la qual Puigdemont, a través de videoconferència, va cridar a aglutinar el conjunt del sobiranisme. Però ERC i CUP s'han desmarcat i el PDeCAT està dividit: alguns dels seus quadres dirigents aposten per adherir-se individualment a la Crida, malgrat que bona part de la cúpula hi és reticent i espera a que es resolgui abans l'encaix entre les dues organitzacions.

Un element clau serà si la Crida acaba actuant o no com a partit, perquè un dels principals esculls per a l'encaix del PDeCAT és que els seus estatuts assenyalen com a exigència «indispensable» no militar «en cap altre partit polític, ni ser càrrec electe per una altra formació política», si bé deixen una porta oberta per als «casos admesos, motivadament, pel consell nacional» demòcrata. De moment, la Crida operarà a partir d'avui sota la configuració jurídica d'associació, però està inscrita també com a partit polític en el registre del ministeri de l'Interior, per tenir-ho tot preparat per si la direcció que s'escull decideix fer el salt i presentar-se a les eleccions. Una decisió que, en tot cas, no preveu prendre avui l'executiva que resulti elegida, per la qual cosa tot indica que els recels de part del PDeCAT no es dissiparan quan es tanqui el congrés, al qual preveu assistir, com a convidat, el president de la formació demòcrata, David Bonvehí, que de moment no s'ha adherit a la Crida.

En canvi, la vicepresidenta del PDeCAT i diputada al Congrés, Míriam Nogueras, sí que s'ha sumat a la Crida i ahir va rebutjar imposar «vetos» al fet que els associats de la seva formació puguin militar també en el nou moviment. Aquesta llista oficialista està encapçalada per Jordi Sànchez, com a aspirant a president de l'executiva, i Antoni Morral, com a candidat a secretari general, juntament amb una proposta de direcció que inclou les conselleres Elsa Artadi i Laura Borràs, els excàrrecs del PSC Ferran Mascarell i Marina Geli o l'alcalde de Montblanc i militant d'ERC, Pep Andreu. Aquesta candidatura haurà de competir amb una llista alternativa, amb moltes menys opcions a priori, liderada per l'advocat i exregidor de CiU a Sant Cugat del Vallès Jordi Ferrés, com a candidat a president, i l'escriptor Oriol Izquierdo, aspirant a la secretaria general.

Carles Puigdemont no competeix per a la direcció perquè, com recull la ponència organitzativa que es votarà al congrés, ja té reservat el càrrec de «president impulsor». Això sí, ni l'expresident, ni Jordi Sànchez, ni els altres presos podran participar en les votacions congressuals ja que només està autoritzat el vot presencial.