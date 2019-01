L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va demanar ahir «comprensió i lleialtat» per al president català, Quim Torra (a la foto, a Reus), i la resta del Govern de la Generalitat, davant les crítiques que va rebre l'Executiu per part de l'ANC a través d'un vídeo que va ser difós a les xarxes. L'ANC assegura que el Govern de Torra no és independentista sinó autonomista, i l'acusa d'haver acumulat diversos incompliments com la renúncia a investir Puigdemont.