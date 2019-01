L'Audiència Nacional ratifica la multa de 200.000? a Òmnium per l'enquesta del 9-N

La Sala contenciosa Administrativa de l'Audiència Nacional va confirmar ahir la multa de 200.000 euros que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) va imposar el 2015 a Òmnium Cultural per vulnerar la normativa de protecció de dades en una «gigaenquesta» sobre el referèndum del 9N realitzada l'any 2014. En la sentència, la Sala rebutja el recurs d'Òmnium perquè considera provat que, amb les respostes derivades d'aquesta enquesta, l'entitat independentista va obtenir dades personals d'ideologia que requereixen un reforçament de la prestació del consentiment del seu titular. Per aquests mateixos fets, l'AEPD va sancionar amb la mateixa multa l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), que també va recórrer davant l'Audiència Nacional, que de moment no s'ha pronunciat al respecte.

Per a l'enquesta, Òmnium va fer les seves preguntes per correu postal i a través de 30.000 voluntaris amb visites «casa per casa» per arribar a 3 milions de domicilis. Òmnium va crear un fitxer en el qual recollia totes les respostes i procedia després a la seva mecanització a través d'una aplicació facilitada per l'ANC. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades va obrir una inspecció i va accedir a aquesta aplicació, en la qual hi figuraven 82.814 enquestes, que incloïen tant respostes com dades personals dels enquestats.

L'AEPD va concloure que amb el mètode utilitzat s'havia produït una vulneració de l'article 7.2 de la LOPD, tipificada com a molt greu a l'article 44.4b de l'esmentada Llei. Això és així perquè es va fer un tractament de les dades que permetia associar una enquesta a un domicili, pel que, assenyala la sentència, «es pot portar a terme la identificació sense grans esforços i no és possible apreciar la dissociació en els termes previstos».

Sobre aquests fets, el president de la Generalitat, Quim Torra, va voler traslladar ahir «tot el suport» a Òmnium Cultural davant «la nova envestida de l'Estat» i va afirmar que «no aconseguiran fer por ni debilitar» el sobiranisme.