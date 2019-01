Reunió a Waterloo del Consell per la República

L'òrgan executiu del Consell per la República va decidir ahir nomenar l'exconseller Toni Comín com a vicepresident d'aquest organisme «amb funcions de direcció de l'equip tècnic i de coordinació entre els àmbits». En la reunió, en la qual hi van participar, entre d'altres, l'expresident de la Generalitat i president del Consell, Carles Puigdemont (a la imatge, amb alcaldes de l'AMI que va rebre ahir a Waterloo) i la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, es va aprovar posar en marxa una missió d'observació del judici contra el procés sobiranista formada per un grup d'advocats internacionals «de reconegut prestigi».