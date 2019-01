El TSJC obliga a fer un 25% de classes en castellà en centres de Barcelona i Tarragona

La sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va ordenar ahir a tres centres educatius de Barcelona i Tarragona que imparteixin el 25% de matèries en castellà davant la denúncia de sis famílies que no estan conformes amb el model d'immersió lingüística, segons va anunciar l'Associació per una Escola Bilingüe (AEB). La sala va ordenar aquestes mesures cautelars, mentre no pren una decisió definitiva sobre la qüestió.

El tribunal emplaça els equips directius dels tres centres a implementar les mesures en el termini d'un mes, així com a preservar la identitat i la intimitat dels demandants. El text adverteix que, a banda de les assignatures de castellà, se n'han d'impartir en aquesta llengua altres de troncals. El 25% establert es tradueix, segons els càlculs del TSJC, en «6,25 hores setmanals de presència del castellà», segons s'indica a les resolucions, el que obliga a impartir en aquesta llengua a més de l'àrea, matèria o assignatura lingüística corresponent, «almenys una altra àrea, matèria o assignatura no lingüística curricular de caràcter troncal o anàloga».

El text recorda doctrina constitucional per subratllar que resulta «perfectament legítim» que el català sigui el «centre de gravetat» del model d'ensenyament de Catalunya, tot i que «sempre amb el límit» que això no determini «l'exclusió» del castellà com a «llengua docent» de manera que «quedi garantit» el seu coneixement i ús a Catalunya.