Albiol denuncia que un grup d'independentistes l'ha insultat i han fet plorar la seva filla

El candidat del PP a l'Alcaldia de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha denunciat que un grup d'independentistes el va insultar mentre estava amb la seva filla d'onze anys i van fer plorar la nena. Albiol estava amb la seva família al Palau Sant Jordi dissabte a la tarda per veure l'últim espectacle del Cirque du Soleil. Segons ell mateix ha explicat a Twitter, quan va anar amb la seva filla a comprar cotó de sucre alguns independentistes "no van entendre la diferència entre allò públic i allò privat, sobretot quan vas amb un nen". "S'han posat a insultar i cridar com a bojos, és inadmissible", s'ha queixat. De tota manera, ha dit que la immensa majoria dels testimonis es va apropar per donar ànims a la nena.