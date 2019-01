La Crida tria Jordi Sànchez com a president i dos crítics entren a la cúpula

L'exlíder de l'ANC Jordi Sànchez, en presó preventiva i pendent del judici de l'1-O, va ser elegit ahir president de la Crida Nacional per la República, amb Antoni Morral com a secretari general, però la llista alternativa va aconseguir situar dos noms en la direcció del moviment. Durant el congrés fundacional no es va anunciar si es presentaran a les leeccions.

En la votació dels dos principals càrrecs, al congrés constituent de la Crida, Sànchez i Morral van recollir 2.417 vots, mentre que els dos candidats alternatius, l'advocat Jordi Ferrés i l'escriptor Oriol Izquierdo, que de fet havien demanat el vot per als seus rivals, van obtenir 115 suports.

Un cop sabut el resultat, Jordi Sánchez va intervenir a través d'una carta escrita des de Lledoners i llegida per l'actor Joan Lluís Bozzo en la qual va assegurar que el moviment polític constituït aquest dissabte no té aspiracions electorals i va insistir en treballar per cohesionar el sobiranisme.



«Prendre partit»

«No venim a substituir partits, però sí a prendre partit per reforçar la unitat del sobiranisme. Només sumant persones, no sigles, podrem superar els esculls que avui ens frenen», va afirmar Sánchez des de la presó.

Les votacions per elegir la direcció de la Crida es van realitzar amb doble urna: una per elegir el tàndem de president i secretari general -elecció en la qual Ferrés i Izquierdo van renunciar a disputar-li el vot a Sànchez i Morral- i una altra per escollir els 19 membres restants de la nova direcció.

En aquesta segona votació, en tractar-se de llistes obertes, els alternatius van aconseguir causar sensació en situar dos dels seus noms entre els 19 més votats: Rosario Palomino -d'origen peruà, una de les més aplaudides en la presentació de les candidatures al matí- i el periodista Gerard Sesé.

Encara que en la presentació de les candidatures van insistir a recalcar que no eren una llista «alternativa» sinó «complementària» a la de Sànchez, els impulsors d'aquesta segona opció es mostraven en privat crítics amb alguns dels perfils oficialistes.

Per aquest motiu es van decidir a impulsar aquesta llista alternativa, que va trastocar els plans de l'equip de Jordi Sànchez, que va acollir amb sorpresa aquest moviment.

En la votació dels 19 noms, les conselleres Laura Borràs i Elsa Artadi van ser les més votades -amb 2.237 i 2.222 vots, respectivament, seguides de la gironina Gemma Geis, Pilar Calvo, Marina Geli, Pep Andreu, Ferran Mascarell, Albert Batet, Damià Calvet i Maria do Carmo Marques-Pinto, els deu amb més suports.

En onzè lloc es van situar Miquel Àngel Escobar, seguit de Jordi Pairó, Irene Negre, Rosario Palomino, Assumpció Castellví, Àngels Cabasés, Montse Morante, Josep Ferrer i Gerard Sesé.



Possible desobediència

Durant el congrés constituent d'ahir també es va aprovar la ponència política i organitzativa de la Crida, el moviment impulsat per l'expresident Carles Puigdemont. El document es va aprovar amb el vot a favor de la pràctica totalitat dels presents al conclave fundacional del moviment.

El document reivindica el diàleg amb l'Estat però també la desobediència per aconseguir una república catalana.El text defensa que la desobediència dels representants polítics «pot acabar sent un acció necessària davant la injustícia de l'acció dels poders de l'Estat» i la negativa d'aquests d'acceptar el dret d'autodeterminació de Catalunya.