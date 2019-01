Els comuns s'aixequen de la taula de negociació dels pressupostos

Els comuns deixen la taula de negociació pels pressupostos del 2019 perquè no veuen cap moviment per part del Govern, segons han publicat diversos mitjans arran d'una informació d'Europa Press i ha pogut confirmar l'ACN. Fonts de Catalunya En Comú Podem han assegurat a l'ACN que durant les sis reunions sectorials que han mantingut amb el Govern, l'executiu "no s'ha mogut en res" i tampoc els ha plantejat "una proposta global" pels comptes. En aquest sentit, indiquen que "no té sentit continuar si des del Govern no es mouen". Tot i això, les mateixes fonts admeten que podrien tornar a obrir les converses si veuen algun gest de l'executiu en la línia de les seves propostes, que impliquen una major recaptació i "revertir les retallades".

Dissabte, l'eurodiputat Ernest Urtasun, candidat de Catalunya En Comú Podem a les eleccions europees, ja va advertir que les posicions entre la seva formació i el Govern sobre els pressupostos pel 2019 estaven "molt allunyades" i no hi havia "avenços significatius".

En concret, va lamentar la falta de progrés en les converses sobre l'IRPF o l'impost de Successions i Donacions, que consideren que haurien de recaptar més.

"Encara no tenim cap proposta en ferm. El Govern no s'ha mogut i no ens ha fet cap tipus d'oferta", va lamentar llavors Urtasun.

Aquest diumenge, la formació ha confirmat que, si no hi ha noves passes per part de l'executiu, no es tornaran a asseure a la taula de negociació.