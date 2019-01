Els Comuns abandonen el debat dels pressupostos

Catalunya en Comú Podem va suspendre les converses que mantenia amb el Govern per intentar tancar un acord per a l'aprovació d'uns nous pressupostos de la Generalitat a l'espera que l'executiu català millori les seves propostes en matèria social. Fonts de Catalunya en Comú Podem van confirmar ahir a Efe que, de moment, es van anul·lar les reunions previstes per aquesta setmana al Parlament. «Nosaltres continuem volent uns nous pressupostos perquè creiem que és el que necessita Catalunya. Si ells (el Govern) es mouen, les converses es podrien reobrir», van apuntar aquestes mateixes fonts.

En concret, el grup dels Comuns al Parlament va retreure a l'Executiu que presideix Quim Torra que no hagués respost a demandes com l'augment de les places en les residències per a persones de la tercera edat, la contractació de fins a 850 metges més i la reducció del 30% de les taxes universitàries. A través de Twitter, els comuns van assenyalar: «El Govern tenia a les seves mans aprovar uns pressupostos socials per revertir les retallades, però no van voler escoltar les nostres propostes». La formació considera que Catalunya necessita recursos per blindar els serveis públics i no «engrandir la fractura provocada per la desigualtat».

La presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, ja va refredar la setmana passada la perspectiva de tancar un acord aquesta setmana, com volia el Govern. Albiach va advertir llavors que «si no es reverteixen les retallades que no comptin amb nosaltres. Estem a anys llum».



Subordinació a l'Estat

El Departament d'Economia va donar resposta immediata a l'anunci dels Comuns i van acusar els dirigents d'aquesta força de subordinar el suport als comptes de la Generalitat als Pressupostos Generals de l'Estat. Van remarcar que «nosaltres no ens aixequem de la taula», van afirmar fonts consultades per Televisió de Catalunya. Les mateixes fonts van assegurar que van traslladar «tota la informació que han demanat», i van afegir que «els càlculs fiscals que es realitzen en una negociació han de ser correctes i realitzables». En aquest sentit, van defensar que «les seves deu prioritats estan descrites i dotades en el pressupost, però no son assumibles al nivell que ells demanen».



Inversió en Salut

Per altra banda, la Generalitat projecta elevar el pressupost de la Conselleria de Salut en 535 milions més pel 2019, la qual cosa suposaria aconseguir els 9.411 milions, un 6% més que en l'exercici del 2017, i preveu revisar i adaptar el temps d'espera màxim en les llistes d'espera aquest any. Així ho recull el document que utilitza el Govern per a la negociació dels comptes d'aquest any, al qual va tenir accés Europa Press, i que proposa desmarcar-se de les retallades executades des del 2011 i convertir-se en el tercer més elevat per darrere dels del 2009 (9.412 milions) i 2010 (9.875 milions). Una de les novetats que planteja la Generalitat al fil del nou pressupost passa per aprovar i desplegar el decret de llistes d'espera, reestructurar l'oferta de serveis per donar continuïtat als resultats del Pla de xoc impulsat per l'exconseller Toni Comín i revisar i adaptar el temps d'espera màxim en les llistes d'espera. Les llistes d'espera són en l'actualitat un dels principals cavalls de batalla de la sanitat catalana, i precisament la setmana passada la consellera de Salut, Alba Vergés, va explicar que el 6% dels pacients excedeix el temps màxim d'espera garantit per llei, mentre que un 94% dels malalts es troben dins dels límits.

En aquesta línia, s'espera adaptar els criteris de priorització clínics i socials de les llistes d'espera.