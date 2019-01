Els Gaudí coronen 'Entre dos aguas' d'Isaki Lacuesta i l'òpera prima 'Viaje al cuarto de una madre'

Els onzens Premis Gaudí han coronat aquest diumenge les pel·lícules 'Entre dos aguas' d'Isaki Lacuesta i l'òpera prima de Celia Rico 'Viaje al cuarto de una madre'. El film de Lacuesta, que és la continuació de 'La leyenda del tiempo', s'ha endut set dels nous premis als que aspirava, entre ells els de Millor pel·lícula de parla no catalana, direcció, actor protagonista i música original. La primera pel·lícula de Celia Rico ha rebut el Premi del públic a la millor pel·lícula, els dos guardons d'interpretació femenina, per Lola Dueñas i Anna Castillo, i el de guió, per Rico. 'Les distàncies', d'Elena Trapé ha guanyat el premi a Millor pel·lícula i 'El fotógrafo de Mauthausen' s'ha emportat guardons més tècnics. La gala dels Gaudí, presentada pel Mag Lari, s'ha celebrat enguany al Palau de Congressos amb la presència de president, Quim Torra, i el ministre de Cultura, José Guirao.

'Entre dos aguas', d'Isaki Lacuesta i guanyadora de la Conxa d'Or del Festival de Sant Sebastià, ha estat la triomfadora de nit, guanyant els premis a Millor pel·lícula en llengua no catalana, Millor direcció per Lacuesta i Millor actor protagonista per Israel Gómez Romero. El film també s'ha endut els Gaudí a Millor muntatge, per Sergi Dies, Millor fotografia, per Diego Dussuel, Millor so, per Amanda Villavieja i Alejandro Castillo, i Millor música, per Kiko Veneno i Raül Refree.

Lacuesta ha afirmat que "és una pel·lícula molt especial" per ells. "El film encara està al cinema i esperem que això ajudi a que la gent vagi a veure la pel·lícula". Mentre, Israel Gómez Romero, molt emocionat, amb el Gaudí a millor actor, ha assegurat que "aquest premi significa molt per a ell. "Sempre m'he considerat un gran actoràs", ha assegurat.

També ha destacat a la gala 'Viaje al cuarto de una madre', de Celia Rico, amb el Premi especial del públic, escollida pels espectadors com la millor pel·lícula de l'any, i tres premis de l'Acadèmia: el de Millor guió per la mateixa Celia Rico i les seves dues protagonistes, Lola Dueñas i Anna Castillo, mare i filla a la ficció a 'Viaje al cuarto de una madre', que s'han emportat els Gaudí a Millor actriu protagonista i secundària, respectivament.

Al recollir el premi del públic, Rico ha assenyalat que és molt bonic el guardó perquè la pel·lícula es fa per a ells i des que es va estrenar al Festival de Sant Sebastià molta gent els ha escrit per explicar-los que han portat als seus pares a veure la pel·lícula. "Aquest és el millor regal que ens podien fer". Quan ha recollit el premi del guió, Rico ha apuntat que "si hi ha una cosa màgica és haver tingut al seu davant les protagonistes de la seva pel·lícula" Lola Dueñas i i Anna Castillo "dient paraules que va escriure ella sola pensant en els seus pares". Lola Dueñas ha agraït el guardó a millor protagonista femenina a l'equip de la pel·lícula 'Viaje al cuarto de una madre'.

La tercera favorita als Gaudí 'El fotógrafo de Mauthausen', amb nou nominacions, s'ha quedat amb quatre guardons tècnics: Millor direcció de producció per Eduard Vallès i Hanga Kurucz; Millor direcció artística per Rosa Ros; Millor vestuari per Mercè Paloma i Millor maquillatge i perruqueria per Caitlin Acheson i Jesús Martos.



'Les distàncies'



La pel·lícula 'Les distàncies' d'Elena Trapé amb set nominacions se n'ha endut una de molt destacada: la de millor pel·lícula. També hi aspiraven 'Jean-François i el sentit de la vida', 'Formentera Lady' i 'Yo la busco'.

Així mateix, Oriol Pla, per la seva banda, ha recollit el guardó a Millor actor secundari per la seva interpretació a 'Petra' de Jaime Rosales. Aquest és el segon Gaudí consecutiu que aconsegueix després del que va rebre l'any passat en la mateixa categoria per 'Incerta Glòria'.

Per altra banda, 'La última virgen', de Bàrbara Férré, s'ha endut el Gaudí com a Millor curtmetratge, i 'Vida privada', de Sílvia Munt, Millor pel·lícula per a televisió. Carles Bosch i el productor Tono Folguera han rebut el guardó a Millor documental per 'Petitet'.

Respecte el Gaudí a Millor pel·lícula d'animació, la guanyadora ha estat 'Memorias d'un home en pijama', de Carlos Fernández de Vigo i la polonesa 'Cold War', de Pawel Pawlikowski, s'ha alçat amb el Gaudí com a Millor pel·lícula europea. També s'ha guardonat a Lluís Rivera, als Millors efectes visuals juntament amb Laura Pedro i Ricard Barriga, per 'Superlópez'.

Joan Pera

L'actor Joan Pera ha recollit el Premi Gaudí d'Honor-Miquel Porter 2019, màxim reconeixement del cinema català, de les mans de Mercè Sampietro, distingida en l'edició anterior. "Tota la meva vida és aquí. M'ha tocat el premi més gros que em podia tocar", ha dit Pera amb llàgrimes als ulls. L'alter ego de Woody Allen i Rowan Atkinson ha fet una defensa aferrissada del doblatge, una indústria que es mereix el "nostre respecte i també és cinema".

L'actor ha destacat algunes fites dels seus 70 anys de trajectòria tant en el cinema com el teatre, amb sèries de televisió com 'Doctor Caparrós, medicina general' i 'Doctor Caparrós, metge de poble', que protagonitzava Joan Capri, "aquell doctor que va ser inoblidable". Ha volgut dedicar el premi, a més de la seva família, a tota la seva generació d'actors i actrius, que han "lluitat en moments més precaris que els d'ara", tot i que "els d'ara no són gens fàcils", ha lamentat. Pera ha finalitzat reclamant un cinema "lliure i sense imposicions".

Ministre Guirao

El ministre de Cultura i Esport, José Guirao, ha assistit aquest diumenge a la gala i s'ha convertit així en el primer titular de cultura de l'Estat que assisteix a aquest esdeveniment per fer costat al cinema català.

Llibertat

A la gala s'han pogut escoltar crits a favor de la 'Llibertat' després de l'actuació del cantautor Roger Mas.

Gala

El Palau de Congressos de Catalunya ha estat la seu d'aquest any dels Premis Gaudí, on s'ha celebrat una gala dirigida per Lluís Danés i conduïda pel Mag Lari. La màgia ha estat el fil conductor d'una gala que té com a lema 'Ens cal el vostre cinema'. L'onzena edició dels Gaudí ha comptat amb els números musicals de Joan Colomo, la Ju, Roger Mas, Alba Carmona, Elena Tarrats i Alfred Garcia, que també lliurarà el Premi Especial del Públic juntament amb les actrius Anna Castillo i Candela Serrat.

Un dels moments reivindicatius de la gala ha estat quan un grup de joves, que formen part d'Azadi Plataforma, han pujat de manera espontània a l'escenari per reivindicar "la revolució dels Rojava", una zona del Kurdistan occidental, en territori de Síria.