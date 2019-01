Puigdemont transmet al Suprem la seva disposició a declarar per videoconferència al judici de l'1-O

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha registrat aquest dilluns un escrit al Tribunal Suprem on transmet la seva disposició a declarar per videoconferència al judici de l'1-O, segons ha publicat a Twitter el seu advocat. J. Alonso Cuevillas. Puigdemont actua en aquesta direcció després que les defenses l'hagin inclòs al llistat de testimonis que demanen ena quest procés, malgrat que fonts del Tribunal Suprem van avançar ja la setmana passada que no l'acceptarien. Al seu escrit, l'expresident assegura que "no té cap impediment" per testificar "mitjançant videoconferència si així ho estima pertinent el Tribunal, comprometent-se a dir la veritat i renunciant expressament al dret de no declarar que en el se cas l'assistiria com a investigat".

Malgrat l'avançament el Suprem encara no ha fet oficial el llistat de persones que testificaran en aquest judici. Es coneixerà previsiblement aquest dimarts, quan la sala farà pública una interlocutòria amb la data d'assenyalament del judici i l'admissió de proves.

Els magistrats ja han avançat que tampoc acceptaran el testimoni de la secretària general d'ERC, Marta Rovira. En canvi, sí que ho faran amb el de l'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy, perquè apareix al relat de fets de la Fiscalia sobre els requeriments del govern espanyol a la Generalitat abans de l'aplicació del 155.