Així és la nova regulació de les VTC a Catalunya

El Govern ha aprovat aquest dimarts el decret que regula els vehicles de transport amb conductor (VTC), que imposa una període de precontractació de 15 minuts ampliable des de les administracions locals. En la roda de premsa posterior al consell executiu, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha dit que ara treballaran en una llei per regular tot el sector, i ha apostat per fer una "reforma estructural" del model de llicències de taxis i VTC per acabar "amb l'especulació", especialment en la seva transmissió.

En aquest sentit, Calvet ha dit que cal evitar que es revenguin llicències a "preus molt elevats" que sovint "endeuten famílies de manera dramàtica" i ha dit que convé que l'administració pugui transmetre les llicències "en condicions de concurs".

En aquest sentit, el conseller Calvet ha dit que cal que Catalunya obri una reflexió amb el sector de la mobilitat de passatgers en vehicles amb menys de nou places per determinar "quantes llicències" calen per donar serveis als escenaris del futur.

Calvet ha dit que caldrà obrir converses amb "tots els actors implicats i grups polítics al Parlament". "Segur que necessitarem diners per la valoració del cost de mercat de la llicència, i per veure de quina manera la podem obtenir de nou", ha dit. Segons el conseller, caldria fins i tot imposar una "taxa" per finançar aquest fons. "El que no hem de fer és perpetuar el problema de l'especulació en la transmissió, i aquí segurament necessitarem diners", ha dit Calvet, parlant "d'un fons per afrontar el debat, o una taxa, allò que determini el parlament de Catalunya".