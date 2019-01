Montero adverteix que Sánchez convocarà eleccions anticipades si no pot aprovar els pressupostos

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha advertit aquest dimarts que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, convocarà eleccions anticipades al 2019 si no aconsegueix aprovar els pressupostos generals de l'Estat. "Sánchez ja va dir que si no hi havia projecte de pressupostos les eleccions se celebrarien al llarg de l'any 2019", ha afirmat a una entrevista a TVE on s'ha mostrat convençuda un cop més que els comptes disposaran finalment dels suports necessaris per prosperar. El primer examen als pressupostos tindrà lloc el dia 13 de febrer, quan es votaran les esmenes a la totalitat que presenten els grups de l'oposició, i on l'executiu espanyol hauria de comptar amb els vots de les formacions independentistes per fer-los prosperar.

Les seves manifestacions es produeixen l'endemà que el president d'ERC, Oriol Junqueras, es mostrés partidari de rebutjar els pressupostos de Sánchez un cop l'executiu espanyol no ha fet cap dels gestos que li demanaven les formacions independentistes. El PDeCAT també ha rebutjat per ara donar suport als comptes, que sense aquestes dues formacions quedaran rebutjats en dues setmanes.

Preguntada per aquesta qüestió en una entrevista a TVE, Montero s'ha mostrat clara: "Aquesta és una qüestió que competeix exclusivament al president", ha dit, però "la meva impressió és que el president complirà el que va dir fa unes setmanes on va establir que si no hi havia projecte de pressupostos les eleccions se celebrarien al llarg de l'any 2019, i crec que aquesta qüestió és el que té al cap".

La ministra ha insistit que Sánchez ja ha dit "clarament" amb anterioritat "que si no hi hagués projecte de pressupostos se celebrarien eleccions abans que si n'hi hagués". "És la meva opinió saben una mica com transcorren les coses amb els pressupostos i amb les pròrrogues pressupostàries", ha sentenciat.

En tot cas s'ha mostrat convençuda que els pressupostos comptaran amb els suports necessaris. "Crec que aquests pressupostos tindran capacitat de conciliar acords per a la seva tramitació i que les formacions polítiques el dia de la votació majoritàriament es pronunciaran a favor", ha dit, tot i que ha admès que no té "garanties" que així serà així.

En aquest sentit ha tornat a fer una crida a Ciutadans perquè segons ha afirmat els comptes incorporen moltes de les seves reivindicacions. "No se m'acudeix perquè una força política no donarà suport a aquests pressupostos tret que tingui un interès partidista i electoralista", ha dit.