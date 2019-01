Nova pugna entre ERC i PDeCAT en ple debat sobre els pressupostos

La pugna entre ERC i PDeCAT va arribar ahir al debat dels pressupostos de la Generalitat. El president del PDeCAT, David Bonvehí, va demanar responsabilitat a JxCat, «però sobretot a ERC» per estar al capdavant de la Conselleria d'Economia, i als comuns per tirar endavant els Pressupostos de la Generalitat del 2019.

En roda de premsa, va reaccionar així després de la decisió dels comuns de suspendre les negociacions pressupostàries amb el Govern, informació que va avançar Europa Press aquest diumenge. També va instar a treballar per la unitat després que la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, critiqués ahir «les esperpèntiques declaracions» del portaveu de JxCat al Parlament, Albert Batet, en les quals va demanar responsabilitat tant a ERC com als comuns per poder aprovar els comptes, en la mateixa línia que Bonvehí. «Sembla que a vegades se li oblida que hi ha un govern de coalició i que la seva formació forma part del mateix», havia subratllat la dirigent republicana.

«Quan JxCat ha dit això es referia com a conselleria d'ERC. En cap cas JxCat retreia a ERC cap actuació», va sostenir posteriorment Bonvehí, que va reivindicar la feina conjunta que van fer amb els republicans durant l'anterior legislatura.

«Si JxCat i ERC vam fer coses conjuntament i vam arribar molt lluny, en aquesta legislatura, quan la situació política de l'independentisme és més complicada, demanem responsabilitats als dos grups», va resoldre.



Pressió dels comuns

La presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú, Jéssica Albiach, va situar ahir en el focus de la seva denúncia a ERC: va reconèixer a TV3 que fins ara en les converses han trobat major «predisposició» a l'acord en departaments controlats per JxCat, com Territori i Sostenibilitat -en mans de Damià Calvet- i Polítiques Digitals i Administració Pública -capitanejat per Jordi Puigneró- que en conselleries d'ERC com Salut, Ensenyament o Afers Socials.

Més tard, des de SER Catalunya, Albiach va seguir assenyalant els republicans i, més concretament, el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, a qui va emplaçar a «decidir si ERC vol ser una força d'esquerres o la nova Convergència».

També el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, va avisar que la seva formació no «blanquejarà un Govern a la deriva que diu una cosa a la gent i després acaba fent-ne una altra».

De la seva banda, el secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, va reiterar que els socialistes només negociaran els comptes catalans si abans prosperen els pressupostos de l'Estat.