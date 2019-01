El PDeCAT no admetrà la doble militància si la Crida es converteix en un partit polític

El president del PDeCAT, David Bonvehí, va avisar ahir que no admetran la doble militància i es replantejaran la relació del partit amb la Crida si es converteix en una formació política, i va deixar clar que els tractarien com un altre partit «des de les ganes de sumar i fer acció política per la independència».

En roda de premsa va assegurar que, després de la clausura del congrés fundacional de la Crida aquest dissabte, va quedar clar que seria una associació i no un partit: «Amb aquesta contundència també els diem que, si es converteixen en un partit polític, nosaltres els tractarem com un altre partit». «Si la Crida no és això, com a partit ens replantejarem la relació que hàgim pogut acordar. Confio que serà el que es va dir», va sostenir Bonvehí, qui ja va anunciar la voluntat del PDeCAT de fer una proposta d'encaix als seus associats, a la qual no ha posat cap data.



Eleccions europees

Quan li van preguntar què passarà si la Crida es presenta a les eleccions europees, va respondre que implicaria que és un partit i aleshores la relació canviaria, i s'obririen escenaris com el d'una possible aliança o no, si fos el cas.

Atès que la Crida actua com una associació (va prosseguir), no veu inconvenient en què hi hagi dirigents del PDeCAT en la direcció de la Crida, com és el cas de Montserrat Morante (present en la roda de premsa), però «si es converteix en un partit i xoqués amb els interessos electorals, segurament seria un problema».

Després de remarcar que el PDeCAT existeix i seguirà existint, va deixar clar que es presentaran a totes les eleccions, també a les municipals i a les europees del proper mes de maig.



«Amenaça»

El secretari general de la Crida, Toni Morral, assegura que la plataforma no ha de ser vista pels partits polítics «com una amenaça». Després de reunir-se amb el president de la Crida, Jordi Sànchez, a Lledoners, Morral va afirmar que «no tenen cap problema amb els partits polítics, ni amb el PDeCAT ni amb ningú» i que la formació «de moment» no es planteja presentar-se a les eleccions. Va reconèixer que malgrat que «tenim el partit polític registrat per quan ens vulguem presentar», només ho farien en cas que «es donin les condicions per guanyar».

El secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, va celebrar ahir el naixement del projecte polític de l'expresident Carles Puigdemont, la Crida Nacional per la República, encara que ha lamentat que «demanen unitat i fomenten la divisió».