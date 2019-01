El Suprem rebutja autoritzar que els polítics presos compareguin a la comissió

El tribunal que jutjarà els líders independentistes ha rebutjat autoritzar als exconsellers Josep Rull, Jordi Turull, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn i Dolors Bassa perquè compareguin a la comissió d'investigació del 155 al Parlament. En una resolució, els magistrats al·leguen la "imminència" de l'inici de les sessions del judici oral i que la declaració en seu parlamentària podria suposar "interferències indesitjables" amb el procés penal que començarà en breu. Considera que en els dos casos se'ls preguntarà per fets "íntimament lligats" amb l'objecte de l'acusació. Ara bé, el tribunal deixa la porta oberta a demanar-ho més endavant. La seva compareixença estava prevista per dimarts passat, però la comissió ho va ajornar a l'espera de la decisió que prengués el tribunal.



El Tribunal Suprem no autoritza els exconsellers a comparèixer ni presencialment ni per videoconferència a la comissió d'investigació del 155 al Parlament de Catalunya. Prèviament, tant la fiscalia, com l'advocacia de l'Estat i l'acusació popular (exercida per Vox) s'havien posicionat en contra de donar-los permís per comparèixer. La petició la va remetre al Tribunal Suprem el propi president del Parlament, Roger Torrent, a finals de desembre.

En l'escrit, Torrent justificava que els exconsellers empresonats compareguessin en qualitat de testimonis per explicar els efectes de l'aplicació del 155, les causes que el van motivar, l'adequació de l'aplicació a la legalitat, el caràcter de les mesures adoptades i les seves conseqüències. Així mateix, demanava que poguessin explicar i valorar les possibles danys i responsabilitats per l'aplicació d'aquest article que va suposar destituir el Govern sencer i la convocatòria d'eleccions, entre d'altres.

La resolució –de la que ha estat ponent el president del tribunal, Manuel Marchena- justifica que no és el moment d'autoritzar la seva participació en aquesta comissió per la "imminència" de l'inici de les sessions del judici oral (que encara no s'ha assenyalat). També apunta que es pot perjudicar el seu dret a la defensa si responen al mateix temps davant el Tribunal Suprem i el Parlament pels fets que estan "íntimament lligats".

"És previsible que es produeixin interferències indesitjables entre la compareixença davant la comissió i el dret a la defensa dels acusats en el judici oral", defensen els magistrats, que assenyalen que les dues compareixences (la del Parlament i la del Suprem) es podrien produir al mateix temps.

Tanmateix, diu que les defenses ho poden tornar a sol·licitar "en un altre moment processal" si ho estimen necessari.



Compareixença ajornada



El dimarts passat –i a l'espera que resolgués el Suprem- la comissió d'investigació sobre l'aplicació del 155 a Catalunya va ajornar sense data la compareixença dels exconsellers empresonats, prevista per a aquell dia. En un manifest conjunt, els diputats de JxCat, ERC, comuns i CUP van acusar el Suprem d'aplicar una "estratègia dilatòria" per retardar les explicacions dels exconsellers com a testimonis a la comissió del 155. En el mateix manifest, els diputats van instar també el tribunal a resoldre en temps i forma la petició de compareixença "perquè es respecti la voluntat del Parlament".