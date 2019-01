Albert Boadella: «El règim nacionalista que em va obligar a marxar ha fracassat»

Albert Boadella torna als escenaris catalans amb l'obra Looking for Europe de l'escriptor francès Bernard-Henri Lévy que farà parada a Barcelona el 25 de març al Teatre Coliseum.

Boadella va dir ahir a la presentació de l'obra que torna després de 15 anys sense assistir a cap acte públic a Catalunya perquè el «règim nacionalista», el que el va «obligar a anar-se'n», «ha fracassat».

L'actor interpretarà un nacionalista català dins l'obra que protagonitza Lévy, que adapta el seu monòleg sobre els populismes i nacionalismes europeus a la situació de Catalunya.

«No hi havia arguments per posar-me a la pell d'un nacionalista», va dir Boadella després de titllar el moviment independentista «d'una secta de 2 milions de persones». Societat Civil Catalana promociona l'obra a tot l'Estat.

«Han canviat coses aquests anys en els quals no he estat present. Em van presentar com un traïdor a mi i a la meva companyia i induint un boicot al nostre treball», va dir Boadella acompanyat del filòsof Bernard-Henri Lévy i del president de Societat Civil Catalana, Josep Ramon Bosch.