La Comissió Europea diu que "no té motius per dubtar" que el judici de l'1-O serà "just"

La Comissió Europea diu que "no té motius per dubtar" que el judici contra els líders independentistes per l'organització del referèndum de l'1-O serà "just". En una resposta parlamentària als eurodiputats d'ERC Josep Maria Terricabras i Jordi Solé, el vicepresident de la Comissió, Frans Timmermans, assegura que no hi ha "motius per dubtar que el dret a un judici just està garantit" a Espanya i defensa que no té indicis de "vulneracions del principi de separació de poders en relació a la independència judicial a Espanya". Timmermans ho diu en resposta a una pregunta dels eurodiputats sobre si es pot garantir un judici just als independentistes tenint en compte els missatges de 'whatsapp' filtrats del portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó. En els missatges, Cosidó assegurava que havien obtingut control del judici del procés "per la porta del darrere".

A la seva pregunta parlamentària, els eurodiputats explicaven el cas de Cosidó a la CE, i li demanaven si pensava prendre mesures per garantir un judici just als encausats per la causa del procés, i si veia vulneracions de la independència judicial.

Timmermans, en la seva resposta, rebutja valorar el cas i es limita a dir que no té "informacions" que hi hagi manca de separació de poders i que l'article 6 dels tractats, que garanteix el dret a un judici just, és "respectat" a Espanya.