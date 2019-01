Envien a judici l'exprofessor del Vedruna acusat d'abusos

Una magistrada de Barcelona va processar un exprofessor de l'escola Vedruna Gràcia, de Barcelona, per cinc delictes d'abusos sexuals i vuit de revelació de secrets.

L'home va ser arrestat i empresonat el desembre del 2017 després de trobar-li unes 700 imatges de nens despullats i semidespullats al telèfon mòbil. La jutgessa creu que hi ha prou indicis per jutjar l'exprofessor d'informàtica i recorda que tots els perjudicats l'han identificat sense dubtes com a autor dels fets.

La majoria són nois que es van fer «selfies» per indicació de l'investigat, segons van declarar, mentre que d'altres asseguren que no saben com aquestes imatges van arribar al mòbil del professor suspès.