El Govern presenta un protocol contra violències sexuals en l´oci

El Govern ha presentat un nou protocol contra les violències sexuals en l'oci que considerarà una infracció administrativa l'exhibicionisme obscè davant de persones adultes, la masturbació en espais públics o oberts davant de persones adultes, el seguiment obscè, la injúria sexual, fer fotos de parts íntimes, l'acorralament amb finalitats sexuals i altres conductes que impliquin una vexació sexual. Es preveu formar més de 13.000 persones en coordinació i col·laboració amb entitats com l'Institut Català de les Dones. La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha destacat que "s'ha d'aturar quan a una dona se li pot tocar el cul o els pits, perquè d'aquí a que hi hagi una agressió sexual molt més greu ja és una espiral". "Nosaltres també tenim dret de viure, gaudir i divertir-nos a la vida", ha conclòs. "Per garantir la seva llibertat hem de garantir també la seva seguretat", ha dit el conseller d'Interior, Miquel Buch.

El protocol és d'aplicació a tot Catalunya, directament pels Mossos d'Esquadra, i de forma progressiva pels municipis i les policies locals i per les diferents entitats privades i altres ens locals que vagin formalitzant la seva adhesió a través de la signatura d'un conveni. Només serà exigible la seva aplicació pels establiments o activitats d'empreses, institucions o organismes que s'hagin adherit.

El protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d'oci el poden aplicar els professionals de la seguretat, titulars d'establiments públics o privats, organitzadores i promotores de les activitats d'oci, així com els càrrecs electes i el personal tècnic de l'administració.

El departament d'Interior a través de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) serà l'encarregat d'impulsar la formació en col·laboració amb les entitats. Aquesta formació serà obligatòria per al personal al servei de les diferents entitats, públiques o privades, que s'adhereixin al protocol. En concret, la formació serà de sensibilització, capacitació, detecció i prevenció, eines per la intervenció i coneixements per atendre i actuar amb les persones afectades i les autores.

En l'àmbit públic les persones que rebran formació són professionals de la seguretat i persones dels punts d'atenció de violències sexuals, regidors, personal tècnic municipal i equips de voluntaris, entre d'altres. Es preveu que uns 10.000 professionals de la seguretat i 1.900 del món local rebran aquesta formació els propers anys. En l'àmbit privat rebran la formació unes 800 persones l'any.

El protocol es difondrà a través de la campanya 'No en passem ni una' amb distintius pels locals adherits, cartells informatius del protocol i cartells específics per informar del lloc o punt concret dins els locals. Més de 50 persones de diverses entitats públiques i privades han format part del grup de treball que ha treballat en el protocol.