El Govern vol seguir negociant els comptes tot i el rebuig dels comuns

La portaveu del Govern català, Elsa Artadi, va confiar ahir a poder reprendre les negociacions sobre els Pressupostos de la Generalitat 2019 amb els comuns, malgrat que el grup de Jéssica Albiach hagi suspès les converses amb el Govern pel seu desacord amb el contingut dels comptes. En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, va demanar als comuns que negociïn els comptes catalans al marge de si finalment hi ha o no Pressupostos Generals de l'Estat: «No ens hem de subordinar al que passa a altres cambres» legislatives.



Moltes reunions

Els comuns van donar per suspeses les negociacions aquest diumenge (com va avançar Europa Press) i Artadi va mostrar un «punt de sorpresa» per aquesta suspensió, perquè va assegurar que s'han tingut moltes reunions per poder arribar a un acord, que va confiar que finalment arribarà.

El Govern català va defensar la seva posició negociadora fins ahir i reivindica haver fet «totes» les reunions que els comuns van sol·licitar, i també haver respost totes les propostes que els ha formulat el grup d'Albiach.



«Aragonès ha de fer els deures»

La portaveu parlamentària de CatECP, Jéssica Albiach, va assegurar que la «semiproposta» de pressupostos que el Govern els ha fet és continuista amb les retallades i va dir que per aquest motiu han suspès les negociacions. «Quan Aragonès faci els deures, que em truqui i tornarem a seure a parlar».