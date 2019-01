Junqueras defensa no renunciar a desobeir per arribar a la independència

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, va defensar traçar un «camí factible» cap a la independència de Catalunya que inclogui diversos aspectes, com ampliar la majoria sobiranista i un referèndum d'autodeterminació, sempre oberts al diàleg amb l'Estat, però sense renunciar a la desobediència. Així ho va establir en una conferència que va escriure a la presó i que van llegir companys del partit en un acte al Sant Jordi Club de Barcelona. «Per construir la república catalana que volem i consolidar-la, necessitem molta gent que ara mateix encara no comparteix la proposta electoral de la qual formem part», va recordar.

Junqueras va assenyalar que aquest referèndum hauria de ser reconegut per la mateixa ciutadania i verificable a nivell internacional, però va advertir que, davant un nou previsible rebuig de l'Estat, no es pot descartar «cap via democràtica» com per exemple la mobilització massiva i la desobediència civil.

Així, va apostar per aconseguir la independència des del diàleg amb l'Estat, però sense renunciar a altres vies sempre pacífiques com la desobediència, perquè així ho han fet «grans referents de la pau i els drets a nivell mundial com Martin Luther King i Mahatma Ghandi».

Va assegurar que Catalunya serà independent malgrat tots els obstacles: «Ens van dir que era impossible que l'independentisme guanyés unes eleccions i ho vam fer. Ens van dir que era impossible fer l'1-O i ho vam fer. I ens diuen que mai podrem ser independents i ho serem».