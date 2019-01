JxCat, ERC i CUP impedeixen que prosperi un text de rebuig a l'agressió a Cs a Torroella

Cs va criticar ahir que la Junta de portaveus «no hagi consensuat» un text de rebuig a l'agressió que va patir un regidor de la formació a Torroella de Montgrí i en va responsabilitar JxCat, ERC i la CUP. Carrizosa va lamentar que no hagi estat possible pactar un text entre totes les formacions que rebutgés tolerar la violència física per motius ideològics.

Segons va explicar, la formació taronja va acceptar retirar la paraula «feixista» del text a petició de CatECP i el PSC però va indicar que la CUP va abandonar la reunió quan Cs va plantejar la qüestió.

Segons Carrizosa, els diputats de JxCat i ERC van transmetre la condemna personal a l'agressió però li van assegurar que políticament era «complicat» donar suport al text.

Per això, des de Cs van avisar que si no s'és capaç de condemnar la violència dels fets de Torroella de Montgrí «és perquè son còmplices» tant de la que va tenir lloc com «de la que vindrà».

El diputat ha constatat «l'opacitat» del Govern quan se li reclamen qüestions que el poden «afectar políticament». En concret, Carrizosa es va referir a la demanda de Cs sobre els càrrecs públics que van visitar els líders polítics empresonats.