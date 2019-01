JxCat reivindica el compromís per restituir Puigdemont un any després de la investidura fallida

El grup parlamentari de JxCat ha reivindicat aquest dimecres 30 de gener el compromís per restituir el seu líder, Carles Puigdemont, just un any després de la investidura fallida. A través d'un vídeo penjat a les xarxes, diputats del grup demanen a les forces independentistes i a tots els "demòcrates" que treballin per restituir "el president de l'1-O". "El nostre compromís de restituir Puigdemont continua vigent", subratllen, després d'argumentar que l'Estat no ha acceptat el resultat de les urnes. "Tot el que ha passat aquest any ha evidenciat que la decisió correcta era i és investir Puigdemont, el president legítim de Catalunya, i restituir tot el seu Govern, a la presó o exili.

Avui fa un any que el president del Parlament, Roger Torrent, va ajornar el ple d'investidura de Puigdemont, sense desconvocar-lo, per assegurar que el candidat se sotmetés a un debat "amb totes les garanties". Al seu torn, el líder de JxCat -que va quedar-se a Bèlgica- va "lamentar" la decisió de Torrent de no celebrar el ple, tot i dir que s'havia de "respectar".