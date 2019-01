Els presos seran traslladats a Madrid divendres per encarar el judici de l'1-O

Els nou polítics acusats de rebel·lió que es troben a la presó provisional en presons de Catalunya seran traslladats a Madrid aquest divendres, 1 de febrer, perquè puguin assistir al judici al Suprem, que començarà en els pròxims dies, segons la providència remesa per l'alt tribunal a les parts i a la qual ha tingut accés Europa Press.

En concret, l'escrit de la Sala Segona (Penal) del Suprem assenyala que s'ha rebut comunicació del secretari general d'Institucions Penitenciàries, Ángel Luis Ortiz, en la qual informa del trasllat dels nou acusats en presó preventiva als centres penitenciaris de Soto del Real i Alcalá d'Henares.

La data del trasllat serà l'1 de febrer «perquè puguin estar a disposició del tribunal a partir del dia 2 de febrer», segons explica la providència remesa a les parts aquesta mateix dimarts.

El Ministeri de l'Interior ja havia confirmat que els exdirigents catalans homes serien traslladats a la presó madrilenya de Soto del Real (Madrid V), mentre que les dones anirien a la d'Alcalá d'Henares (Madrid I), on romandran durant les setmanes que es prolongui el judici.

Paral·lelament, el Tribunal Suprem va rebutjar autoritzar «en aquest moment processal» la compareixença dels exconsellers presos a la Comissió d'Investigació del Parlament sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya per evitar «indesitjades interferències» davant la imminència del judici del procés.

La Sala va acollir d'aquesta manera el criteri de les acusacions del cas -Fiscalia, Advocacia de l'Estat i Vox-, que es van oposar a la petició del Parlament de Catalunya, «sense perjudici que en un altre moment processal» la Cambra catalana, si ho estima procedent, «reiteri la seva petició».

Sol·licitud formal

El Parlament va remetre fa uns dies una sol·licitud formal al Tribunal Suprem perquè els sis exconsellers en presó preventiva compareguessin el passat 22 de gener, si bé en no tenir resposta de la Sala, els partits sobiranistes van criticar «l'absolut menyspreu» de l'alt tribunal i la Mesa es va comprometre a prosseguir amb els tràmits per a una pròxima citació.

No obstant això, l'alt tribunal -que ha hagut d'esperar a rebre les al·legacions de la Fiscalia i les defenses per dictar la seva resolució- ha rebutjat la petició donada la proximitat del judici, en què tots ells estan acusats de rebel·lió.

La Sala justifica així la seva negativa davant les «indesitjades interferències entre la compareixença davant la comissió i el dret de defensa dels acusats» que previsiblement es produirien.

Però la Sala no tanca del tot la porta al fet que els exconsellers puguin comparèixer en un futur i recorda al Parlament que pot tornar a sol·licitar-ho en un altre moment processal. La sol·licitud de compareixença, signada pel mateix president del Parlament, Roger Torrent, afectava l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn i Dolors Bassa.

L'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras va advertir al Tribunal Constitucional que si no li informa abans de l'inici del judici pel procés sobre quan resoldrà la seva petició de llibertat portarà el cas al Tribunal Europeu de Drets Humans per evitar un «dany irreparable». La portaveu adjunta de JxCat Gemma Geis va assegurar que és «una vulneració dels drets dels diputats» que els exconsellers empresonats no puguin comparèixer a la comissió. Per la seva banda, la portaveu del Govern de la Generalitat, Elsa Artadi, va considerar «injustificable». El portaveu parlamentari de Cs, Carlos Carrizosa, va assegurar que el Govern no pot «deixar de sotmetre's» a una sessió de control al Parlament per assistir a un judici «on no és una de les parts».