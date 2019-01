Torra dona ànims als presos i exigeix la seva absolució: «No esteu sols»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha donat ànims dimecres als presos sobiranistes davant la "vergonya" que segons la seva opinió representa el judici de l'1-O, ha exigit la seva "absolució" i ha proclamat: "No esteu sols".

Torra i els seus consellers han volgut complimentar les famílies dels processats per l'1-O amb un acte institucional al Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat, després que el Tribunal Suprem hagi comunicat a les defenses dels nou líders independentistes presos que aquest divendres s'iniciarà el seu trasllat a Madrid per al judici, que arrencarà en les pròximes setmanes.

En un acte sobri i breu, d'amb prou feines deu minuts, i precedit per la intervenció de Meritxell Lluís, presidenta de l'Associació Catalana pels Drets Civils i parella de l'exconseller Josep Rull, Torra ha fet una crida a "no defallir mai" i a no deixar-se "intimidar" per l'Estat, i ha exigit l'"absolució" dels encausats, perquè "no han comès cap delicte".