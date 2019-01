VÍDEO | La guàrdia urbana escorta un senglar que passejava per Reus

La Guàrdia Urbana de Reus va localitzar un porc senglar que passejava pels carrers de la ciutat aquest dimarts a la nit. Després de rebre diversos avisos de la presència de l'animal a les avingudes de Sant Bernat Calbó i President Macià, així com la zona verda del carrer de l'Escultor Rocamora, creuant la via i posant en perill conductor i vianants, els agents van assegurar i escortar l'animal fins retornar-los a l'entorn rural per evitar incidents. Inicialment, el senglar va ser detectat dins de l'aparcament de camions del carrer Pintor Fuster, del qual va sortir tornant als carrers, des d'on els aagents el van acompanyar fins el camí de la Pedra Estela.





