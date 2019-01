Albiol deixa l´escó al Parlament per centrar-se en la campanya per l´alcaldia de Badalona

Jordi Pujolar | ACN

El fins ara diputat del PPC Xavier Garcia Albiol ha renunciat aquest dijous al seu escó al Parlament per centrar-se en la campanya per l'alcaldia de Badalona. Segons ha avançat Catalunya Ràdio i han confirmat fonts del partit a l'ACN, Albiol ja ha presentat la renúncia. Rellevarà a l'exalcalde de Badalona l'exdiputada Esperanza García. El popular ja va anunciar a principis d'octubre que tenia previst renunciar a l'acta de diputat i a la presidència del Partit Popular Català per dedicar-se íntegrament a recuperar l'alcaldia que ja va tenir en el passat mandat. El 10 de novembre Alejandro Fernández va assumir la presidència del PPC en un congrés extraordinari.