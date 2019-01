Torra demana als catalans que donin suport als presos: «Ens jutgen a tots»

El president de la Generalitat, Quim Torra, va demanar als catalans que donin suport als presos sobiranistes davant del seu imminent trasllat pel judici de l'1-O, i va reclamar fer-ho amb fermesa i serenitat: «Al cap i a la fi, ens jutgen a tots». Ho va dir en una declaració des del Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat, convocada per reivindicar els presos sobiranistes abans que deixin les presons de Catalunya per anar als centres penitenciaris de la Comunitat de Madrid, un trasllat previst per a aquest divendres.

Torra va assegurar que els líders independentistes encausats afronten el judici amb la consciència neta i tranquil·la d'haver fet allò que havien de fer, i va criticar que el procés judicial «és una vergonya que el Regne d'Espanya haurà d'afrontar durant molts anys». Va considerar que els presos van fer un sacrifici immens que ara ha de ser correspost pels catalans: «Que trobin al nostre poble la fermesa i la serenitat que mereixen. Corresponguem-los i estiguem a l'altura del moment històric que ens ha tocat viure».

«Sapiguem donar-los el suport que necessiten», va concloure el president català, que va tornar a exigir la seva absolució perquè puguin tornar a casa amb les seves famílies després de, en alguns casos, més d'un any de presó preventiva. En representació dels familiars presos va parlar Meritxell Lluís, esposa de l'exconseller Josep Rull, que va expressar un «profund agraïment» als ciutadans i a les institucions de Catalunya pel suport rebut. Com Torra, va demanar als ciutadans que actuïn amb fermesa i serenitat davant l'imminent trasllat, i sempre des del pacifisme: «Ajudeu-nos a donar-los tots l'energia pacífica en el moment del seu trasllat».



El judici i el ple

El president del PPC, Alejandro Fernández, considera que si el ple del Parlament previst per als dies 6 i 7 de febrer no es fa a causa de la vaga general convocada per alguns sindicats amb motiu de l'inici del judici de l'1-O, «serà una gravíssima irresponsabilitat».