Cops de porra dels Mossos per apartar un grup de manifestants que obstaculitzava la sortida de Forcadell

Cops de porra dels Mossos per apartar un grup de manifestants que obstaculitzava la sortida de Forcadell ACN

La sortida de Carme Forcadell de la presó de Mas d'Enric ha acabat sent una mica accidentada perquè un grup de manifestants ha intentat obstaculitzar el pas de la comitiva a mig quilòmetre de l'accés al centre penitenciari. Els Mossos d'Esquadra els han apartat amb alguns cops de porra mentre els concentrats cridaven 'Som gent de pau' o 'No us mereixeu la senyera que porteu'. Una persona ha estat traslladada en ambulància perquè l'haurien empès i hauria caigut a terra, segons alguns testimonis. Forcadell ha sortit de Mas d'Enric a les 6.45 hores en direcció a Brians 2, d'on viatjarà amb els altres presos en un mateix vehicle fins a centres penitenciaris de Madrid.