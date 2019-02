García Albiol deixa el Parlament per centrar-se en les eleccions municipals

L'exlíder del PP català i candidat popular a l'Alcaldia de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, va presentar la seva renúncia a l'escó de diputat al Parlament, van explicar ahir fonts del partit a Europa Press. Albiol ja va advertir fa uns mesos després de deixar el lideratge del partit que tenia previst no acabar la legislatura a la Cambra i deixar l'escó per centrar-se en la campanya per a l'Alcaldia de Badalona, cosa que ara va fer efectiu, segons informa Catalunya Ràdio. La renúncia a l'acta de diputat d'Albiol suposa que recaigui en Esperanza García, número 4 per la província de Barcelona en les llistes dels populars en les eleccions del 21 de desembre del 2017, qui ja va confirmar la seva voluntat d'assumir l'escó.

En un comunicat, el partit va informar que García s'incorporarà aquest mes de febrer, i recorda que ja va ser diputada en l'anterior legislatura, quan va exercir de portaveu adjunta entre els anys 2016 i 2017.



Jacobi trenca amb el seu partit

L'empresari alemany Karl Jacobi ha decidit trencar amb Nosotros-Partido de la Regeneración Social i presentar-se com a alcaldable independent per Barcelona. Així ho va anunciar ahir en un comunicat, en què Jacobi explica que s'ha donat de baixa de Nosotros per «serioses diferències» amb la cúpula del partit «a l'ideari i en la preparació del programa» electoral, però manté la seva candidatura a les eleccions municipals de maig.