El judici de l'1-O al Tribunal Suprem començarà el 12 de febrer

El judici contra els líders sobiranistes que van promoure i van organitzar el referèndum de l'1 d'octubre del 2017 així com la posterior declaració unilateral d'independència de Catalunya començarà el 12 de febrer al Tribunal Suprem, segons han informat a Efe fonts jurídiques.

La Sala que enjudiciarà els fets tenia previst iniciar la vista el dia 5 però les dilacions amb l'acte d'admissió de prova l'han endarrerit una setmana més, encara que hi havia magistrats partidaris de començar el judici la setmana que ve.

D'aquesta forma hi haurà 11 dies entre l'assenyalament i l'inici del judici, després que les defenses d'Oriol Junqueras, Raül Romeva i Jordi Cuixart demanessin que hi hagués un marge de temps suficient per preparar la seva estratègia i evitar la "indefensió".

En el banc dels acusats s'asseuran l'exvicepresident Oriol Junqueras, l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, els exconsellers del Govern Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi Vila, l'expresident de l'ANC i diputat de JxCat Jordi Sánchez, i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

La Fiscalia demana penes d'entre 7 i 25 anys de presó pels delictes de rebel·lió, malversació i desobediència, mentre que l'Advocacia rebaixa la forquilla a entre 7 i 12 anys de presó, en acusar per sedició i no per rebel·lió, a més dels altres delictes.

Així, la vista oral arrencarà el dimarts 12 de febrer amb les denominades qüestions prèvies que podrien allargar-se tres dies i acaparar la primera setmana ja que el judici se celebrarà en sessions de matí i tarda de dimarts a dijous, per evitar als presos els tràfecs d'anades i vingudes permanents ja que tardaran una hora aproximadament a arribar des de les presons de Madrid.

D'aquesta forma no seria fins a la tercera setmana de febrer quan comencin els interrogatoris als 12 acusats, amb Oriol Junqueras en primer lloc.

El Tribunal Suprem garantirà que els nou líders sobiranistes a la presó seran tractats en el judici amb la "màxima dignitat i respecte", per evitar que no pateixin "cap component de penositat" ni "exposició que els generi la més mínima incomoditat" tant en els trajectes com a l'edifici.

Fins a la data del judici, els presos estaran als centres penitenciaris de Soto del Real (els homes) i Alcalá Meco (les dones), atès que avui s'està produint el trasllat des de les presons catalanes, on van arribar el juny passat després del tancament de la fase d'instrucció.