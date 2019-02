L'ANC ocupa la seu de la Comissió Europea a Barcelona

Una vintena d'activistes de l'ANC han irromput aquest divendres a la tarda a la seu de la Comissió Europea a Barcelona, ??per lliurar una carta adreçada a Jean-Claude Juncker, president de l'executiu comunitari, per denunciar la "violació greu de drets humans" a Catalunya.

A les 19.00 hores, l'ANC havia convocat una mobilització a Jardinets de Gràcia com a protesta pel trasllat a Madrid dels presos independentistes que seran jutjats per l'1-O, però una hora abans l'entitat sobiranista ha activat la seva acció sorpresa, en la que 21 membres de l'organització han entrat a la seu de la Comissió Europea, al passeig de Gràcia, on encara romanen.

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha explicat que amb aquesta acció pretenen traslladar a Juncker una carta en la qual li adverteixen de "totes les vulneracions de drets fonamentals que s'estan produint" a Catalunya contra l'independentisme, a les portes del " judici de la vergonya "al Tribunal Suprem.

A la carta, l'ANC demana a la Comissió Europea que "iniciï els procediments per activar l'article 7 del Tractat de la Unió Europea, per privar l'Estat espanyol dels seus drets de vot i de representació".

Atenció. Comença a arribar gent davant de la seu de la Comissió europea. També hi ha gent a dins. Reclamem a la UE que reaccioni! L'autodeterminació és un dret i no un delicte. Ens quedem aquí.



"Des de dins de la seu de la Comissió Europea a Barcelona deixarem ben clar que el dret a l'autodeterminació és un dret, no un delicte", han afirmat en un text difós a les xarxes socials.