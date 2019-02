El Suprem veu «probable» que s'ajorni la data del judici als presos independentistes

El Tribunal Suprem veu «probable» endarrerir al 12 de febrer l'inici del judici contra els líders sobiranistes que van promoure i van organitzar el referèndum de l'1-O així com la posterior declaració unilateral d'independència de Catalunya. Fonts jurídiques van informar a Efe que el tribunal, format per set magistrats, està encara perfilant l'acte d'admissió a prova, que està portant més temps de l'esperat a causa del volum dels escrits de les defenses i a la ingent quantitat de prova sol·licitada. Les defenses dels 12 acusats van presentar escrits que sumen més de 1.800 folis, davant dels més de 300 de les acusacions. I, de fet, la defensa de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, així com la del líder d'Òmnium, Jordi Cuixart, van advertir per escrit a l'alt tribunal que es vulneraria el seu dret si s'assenyalés de forma imminent el judici.

És per això pel que fins que l'acte d'admissió a prova no sigui notificat a les parts, no es pot fixar la data del judici. Davant aquesta situació, el tribunal no descarta començar el dia 12, davant de les previsions inicials que situaven l'inici de la vista per a la setmana que ve, en concret entre el 5 i 6 de febrer, si bé totes les possibilitats sobre la data estan obertes.



«Dates pròximes»

De fet, el president del tribunal, Manuel Marchena, va informar el passat 23 de gener al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que el Suprem tenia previst començar el judici «en dates pròximes» al 5 de febrer.

El Govern mantindrà avui una reunió extraordinària i, posteriorment, el president de la Generalitat, Quim Torra, farà una declaració institucional amb motiu del trasllat dels presos independentistes a Madrid. Torra té previst desplaçar-se, abans de la reunió del Govern, al centre penitenciari Brians 2 per mostrar el seu suport als presos independentistes: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez.

La reunió extraordinària del Govern va ser convocada per a les 13 hores al Palau de la Generalitat, i una vegada finalitzada, el president Quim Torra farà una declaració institucional des de la Galeria Gòtica. Per aquest motiu, Torra va decidir posposar la segona reunió de la taula de diàleg de partits catalans, prevista per avui a la tarda, davant l'imminent trasllat dels presos independentistes.

Així ho va anunciar el president des del seu canal de Telegram, sense concretar encara una nova data per celebrar la cimera de l'anomenat «Espai de Diàleg», que ja va mantenir una primera trobada el 16 de novembre al Palau de la Generalitat, al qual no van assistir ni Ciutadans, ni el PPC, ni la CUP.



La protesta de l'ANC

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) va fer una crida a «acompanyar» a les carreteres els líders independentistes processats per l'1-O durant el seu trasllat a Madrid previst per avui, i ha convocat protestes a les capitals de província. En declaracions a TV3, la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, va detallar les accions que prepara l'entitat sobiranista davant el trasllat a Madrid dels dirigents independentistes.