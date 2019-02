Torrent: «Un president investit ha d'estar en condicions de governar»

El president del Parlament, Roger Torrent, va afirmar ahir sobre una possible investidura del líder de JxCat, Carles Puigdemont, que «les decisions han d'estar connectades amb el principi d'efectivitat», per la qual cosa una persona investida «ha d'estar en condicions de poder governar».

En declaracions a Antena 3 TV, Torrent es va referir a la suspensió del ple que havia estat convocat el 30 de gener del 2018 per intentar investir Puigdemont, i va puntualitzar que «qui va impedir» que es produís l'esmentada investidura «no va ser el Parlament, ni els ciutadans, va ser l'Estat espanyol».

«Però dit això -va afegir-, he de dir que nosaltres sempre hem estat molt coherents en afirmar que les decisions han d'estar connectades amb el principi d'efectivitat, és a dir, que una persona investida ha d'estar en condicions de poder governar».

Respecte al recurs de Puigdemont davant el Constitucional contra una resolució de la Mesa del Parlament sobre la seva suspensió com a diputat, Torrent va indicar que «respecta» el seu dret a presentar-lo «però, per suposat, no el comparteixo».

Va recordar, en aquest sentit, que el ple del Parlament va aprovar per àmplia majoria i amb els vots favorables de JxCat una resolució sobre aquesta qüestió, i que el que va fer després la Mesa de la cambra va ser «complir l'acord».

Sobre les afirmacions de Junqueras en una entrevista en la qual va apuntar que ell havia decidit anar a declarar davant el Tribunal Suprem per «responsabilitat» en comptes de fugir, Torrent va puntualitzar que el líder d'ERC «parla de la seva decisió personal», i va remarcar que cadascun dels líders independentistes imputats «pren les seves decisions oportunes».



«És absurd buscar polèmiques»

«És absurd buscar polèmiques» entre Junqueras i Puigdemont per aquesta qüestió, va indicar, ja que «al final, els qui són a la presó o a l'exili són dues cares de la mateixa repressió», i va subscriure les paraules de l'expresident català en atribuir els «presos i exiliats» a «l'autoritarisme de l'Estat».

Sobre la situació política catalana, es va mostrar partidari que les formacions independentistes acordin «una estratègia conjunta» i va destacar que l'única manera de «resoldre una crisi de legitimitat és votant».

«Les urnes són per a tots, per als que volem independència i per als que no», va recordar Torrent, que va destacar: «No és una qüestió de banderes, de les banderes no es menja, sóc republicà i sóc independentista, per a mi la independència són més drets i llibertats».

Sobre la via per accedir a la independència, va explicar que «sempre hem apostat pel diàleg, mai no ens hem aixecat d'una taula» en què s'estigués negociant, i va subratllar que «cal buscar una solució política».



«En la posició que es vulgui»

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va assegurar ahir que té una proposta per concórrer a les eleccions europees en una candidatura unitària «en la posició que es vulgui», malgrat que encara no ha pres cap decisió.

En una entrevista de Ràdio Arrels recollida per Europa Press, va manifestar també que descarta presentar-se en una llista per Bèlgica, malgrat que podria: «No em sembla la millor manera de seguir defensant els interessos de Catalunya. Si haig de presentar-me a les europees, hauria de ser per Catalunya i hauria de ser en una llista unitària».

En la mateixa línia es pronuncia en una altra entrevista a The Irish Times recollida per Europa Press: «Si hi ha una llista única, hi donaré suport, la defensaré i, si és necessari, hi participaré». Puigdemont esgrimeix, en totes dues entrevistes, que la seva participació en les europees seria interessant perquè el procés sobiranista tingués veu a l'Eurocambra, i assegura que contribuiria a situar en l'agenda comunitària» el dret d'autodeterminació.