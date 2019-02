La Guàrdia Civil comença el trasllat a Madrid dels nou presos independentistes

Els nou presos sobiranistes han sortit a les 9.28 de la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), tots junts en un autobús de la Guàrdia Civil per ser traslladats a Madrid, on seran jutjats a començaments de febrer pel Tribunal Suprem acusats de rebel·lió pel procés sobiranista.



En l'autobús de la Guàrdia Civil, seguit de furgons, hi van l'exvicepresident del Govern Oriol Junqueras, els exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn i Dolors Bassa, l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, l'expresident de l'ANC i diputat de JxCat, Jordi Sànchez, i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.





El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha desplaçat a les 6.40 hores a Brians 2 per trobar-se amb ells abans del trasllat a Madrid, i l'acompanyaven tots els consellers del seu govern menys el d'Acció Exterior, Alfred Bosch, i el de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró --tots dos per viatges institucionals--.La destinació dels homes és la presó madrilenya de Soto del Real, mentre que les dones aniran a Alcalá Meco: allà esperaran l'inici del judici i estaran reclosos durant tot el procés judicial, que pot allargar-se diversos mesos.Junqueras, Romeva, Turull, Rull, Forn, Sànchez i Cuixart han sortit de la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), conduïts pels Mossos d'Esquadra en un comboi a les 6.51, mentre que a les 5.46 ho ha fet Dolors Bassa des de Puig de les Basses, a Figueres (Girona), i a les 6.36, Carme Forcadell des de Mas d'Enric, al Catllar (Tarragona).Han estat reagrupats des de les diferents presons fins a Brians 2 perquè és el centre d'enllaç entre els Serveis Penitenciaris de la Conselleria de Justícia, i Institucions Penitenciàries del Ministeri de l'Interior.El traspàs entre cossos policials s'ha fet en un breu espai de temps atès que, en aquest cas, els presos no han de fer un ingrés penitenciari i només estan a l'espai policial.Durant el recorregut, diversos grups de persones s'han concentrat per mostrar la seva solidaritat amb els presos, amb banderes i pancartes, al crit de 'Llibertat, presos polítics' seguint la consigna de l'ANC.A les 6.40 hores havia arribat amb cotxe a Brians 2 el president de la Generalitat, Quim Torra, per mantenir una trobada amb els presos abans que viatgin a Madrid, al costat de tots els consellers menys Jordi Puigneró i Alfred Bosch --en dos viatges institucionals--.A les portes de la presó de Brians 2 hi han acudit els diputats de JxCat al Parlament Albert Batet, Eduard Pujol, Francesc de Dalmases, Anna Tarrés, Lluís Font, Salwa El Garbhi, Anna Geli i Josep Riera.Els diputats de JxCat que han anat a Brians 2 en suport dels presos han pogut arribar a les portes de la presó, mentre que els representants d'ERC (Marta Vilalta), de l'ANC (Elisenda Paluzie) i d'Òmnium (Ignasi Termes) han estat en accessos viaris propers amb diversos ciutadans independentistes que s'han concentrat al llarg de la carretera.Encara no ha transcendit la data exacta de l'inici del judici, si bé el Tribunal Suprem va apuntar que seria al voltant del 5 de febrer, en un ofici enviat pel president de la Sala Penal, Manuel Marchena, al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, encara que posteriorment es va obrir la porta al fet que es fixés una data posterior.