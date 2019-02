VÍDEO | Es filtra un vídeo on Guàrdies Civils es mofen del trasllat

Un usuari de Twitter que respon al nom d'Espíritu Indomable ha penjat un vídeo filmat des de l'interior d'una de les furgonetes policials que han escortat l'autobús de la Guàrdia Civil que ha traslladat els polítics i líders socials independentistes a Madrid en què se sent els agents com riuen, presumptament de la gent que acomiada els presos. El vídeo ha causat una revolada important a les xarxes socials, amb defensors i detractors de la filmació. Les imatges van acompanyades de la música de la cançó 'OVNI (Objeto Verde Nada Inteligente)', de Piperrak, un grup espanyol de música punk dels 90, i se'n senten passatges que diuen 'son picoletos' o 'un cabrón es un cabrón'.





