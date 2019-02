Absolen un guàrdia civil de l'1-O perquè va usar la porra de forma «proporcional»

Un jutge va absoldre un agent de la Guàrdia Civil que va pegar una activista que l'1-O va intentar impedir amb les mans en alt el seu accés a un punt de votació, perquè considera que la seva actuació va ser proporcionada i que si no hagués usat la porra no hauria pogut complir l'ordre d'impedir el referèndum. Així ho sosté el titular del jutjat de primera instància i instrucció número 7 de Martorell en una sentència en la qual absol l'agent, que va intervenir per tancar un punt de votació a Sant Esteve de Sesrovires i que s'enfrontava a una petició de condemna.