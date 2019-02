L'ANC abandona la tancada a la seu de la Comissió Europa de Barcelona

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha donat per finalitzada la tancada a la seu de la Comissió Europea de Barcelona que va començar aquest divendres a la tarda coincidint amb el dia del trasllat dels presos independentistes a Madrid i en proposta pel judici al Tribunal Suprem i per reclamar poder exercir el dret a l'autodeterminació.

Una vintena de persones hi ha passat la nit i a les onze del matí d'aquest dissabte han sortit de la seu per donar per acabada la tancada. A més, algunes persones han passat tota la nit davant de l'edifici, situat a la cantonada del Passeig de Gràcia i el carrer Provença i des de primera hora del matí se n'han afegit altres per reivindicar missatges com 'Self-determination is a right, not a crime' i 'Make a move'.