Convoquen una «setmana de lluita» en contra de les retallades en educació

L'Assemblea de Treballadors de l'Educació Pública de les comarques de Barcelona ha convocat per a la setmana vinent una «setmana de lluita» per demanar la reversió de les retallades i tornar a les condicions anteriors a la crisi, amb els tancaments de sis escoles on es faran activitats i debats.

Un dels portaveus de l'assemblea, Edu Lozano, va assegurar que les retallades durant la crisi deriven en una «pitjor qualitat» de l'ensenyament, i va reclamar a la conselleria d'Educació el restabliment de l'horari lectiu anterior a les retallades, una reducció de les ràtios, la consolidació dels interins, un increment del personal de suport i la tornada de la inversió a les guarderies, entre altres mesures. També va recordar que la inversió educativa pública a Catalunya està per sota de la mitjana espanyola -es requeririen 1.500 milions més per igualar-la- i lluny del 6% del PIB que estipula la Llei d'Educació de Catalunya (LEC).