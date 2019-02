Girona torna a sortir al carrer

Centenars de gironins van tornar a sortir al carrer ahir al vespre per rebutjar la «farsa» del judici contra els líders independentistes

Centenars de gironins van demostrar ahir que els mesos que fa que dura el procés no els han passat factura i van tornar a sortir al carrer per reclamar la llibertat dels líders independentistes empresonats entre crits d'«aquest judici és una farsa» o «ni indult ni judici, absolució».

La primera convocatòria va anar a càrrec dels CDRs, a dos quarts de vuit del vespre, davant la subdelegació del Govern. Allà van tallar la Gran Via Jaume I i van llegir el manifest conjunt dels CDRs de tot Catalunya, on reivindicaven que aquest «judici injust i il·legítim» «no hauria ni de començar». També van fer una nova crida a la mobilització i van subratllar que des del carrer «caldrà fer un pas més del que s'han atrevit el Govern i els partits». També es van escoltar crits a favor de la vaga general convocada pel 7 de febrer.

Des d'allà, la comitiva es va desplaçar fins a la plaça del Vi. Davant l'Ajuntament de Girona es van arribar a reunir unes 2.000 persones, segons la policia municipal. La concentració, convocada per totes les entitats que formen part de Girona Vota, va començar amb el soroll de les sirenes per recordar els bombardejos que va haver-hi fa 80 anys contra la ciutat de Girona, en plena guerra civil. «Vuitanta anys després, unes persones que també han defensat la república i uns ideals també han estat empresonats o a l'exili», va indicar el portaveu de Girona Vota, Sergi Font, que va fer una crida a «tornar a expulsar el feixisme que segueix present a moltes institucions de l'Estat» i eradicar-lo també a Europa.

Tot seguit va agafar la paraula l'advocat de la defensa de Jordi Cuixart i exdiputat de la CUP Benet Salellas, que va fer una crida a mantenir les mobilitzacions al carrer durant tot el judici. Salellas va recordar que l'acusació per la qual es va afusellar Lluís Companys era de rebel·lió, precisament la mateixa a la qual s'enfronten ara els líders independentistes. Per això, va fer una crida a la mobilització al carrer durant el judici perquè sigui «una pota més» per a la defensa dels líders independentistes. «El Tribunal Suprem s'ha convertit en un tribunal d'excepció que s'ha saltat totes les regles i està jutjat per idees i no per fets», va criticar.



«Justícia falsa»

Des del balcó de l'Ajuntament es va desplegar una pancarta on es podia llegir «Fake Justice», és a dir, «Justícia falsa». Tot seguit, el director de la càtedra Ferrater i Mora de la UdG, Joan Vergés, va llegir un manifest conjunt del PDeCAT i ERC de Girona on els dos partits van denunciar públicament «un judici injust» i van mostrar-se disposats a acompanyar els presos i els seus familiars «en tot el que necessitin». «No farem ni un pas enrere en la nostra determinació», indicava el text. Vergés, mentrestant, va fer una crida a la unitat independentista de cara al judici, tant a nivell social com política.

Després que representants d'Intersindical-CSC fessin una crida a la vaga del proper dijous, l'acte va acabar amb la lectura d'un manifest conjunt de totes les entitats que formen part de Girona Vota. El text criticava que els líders independentistes es vegin sotmesos «a l'arbitrarietat d'un codi penal que s'ha convertit en odi penal», i exigia l'anul·lació d' «aquesta farsa de judici». A més, advertia que la setmana vinent els ulls de tot el món estaran pendents del judici, i indicava que «un sol dia de condemna serà injust i no l'acatarem».

Finalment, la manifestació es va dirigir cap als jutjats de Girona, per mostrar el seu rebuig a la justícia espanyola.