El Govern espanyol reclama «moderació retòrica» a Torra per «apagar passions»

La portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, va demanar «moderació retòrica» al president de la Generalitat, Quim Torra, en considerar que és «útil per la resolució de conflictes i crisi». Durant la roda de premsa posterior al consell de ministres i després que Torra avisés que el judici de l'1-O «canviarà la relació amb Espanya», Celaá va apostar per «apagar» les sensacions i les passions i va fer una crida a les formacions polítiques a la «responsabilitat». La també ministra d'Educació es va mostrar confiada que tot i la celebració del judici de l'1-O l'Executiu espanyol podrà seguir el camí iniciat per trobar a un objectiu «interessant» per Espanya i Catalunya. La portaveu també va apostar perquè les qüestions «més emocionals» es «moderin» perquè «no generin altres passions que no són interessants fer créixer entre la ciutadania». Per això, va apel·lar a la «intel·ligència col·lectiva» i es va mostrar esperançada que el procediment judicial no interfereixi en el procés de diàleg obert entre els dos governs. De fet, de les relacions amb el Govern va admetre que s'han posposat per uns dies. «Quan una conversa arriba a un punt cec és millor deixar-la uns dies», va indicar. «No s'han trencat, ni interromput. S'ha deixar per uns dies per repensar millor», va concretar. El president català, Quim Torra, va fer ahir una crida a la comunitat internacional i a la UE a «sumar-se al clam del poble de Catalunya» davant el judici del procés i va demanar «valentia» al president del Govern, Pedro Sánchez, per emprendre «canvis democràtics» a Espanya. Torra va llegir una declaració institucional, majoritàriament en anglès però també en català, davant els mitjans de comunicació en la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, acompanyat dels consellers del Govern, després de la reunió extraordinària celebrada amb motiu del trasllat dels líders independentistes presos a Madrid. «Demanem al Govern espanyol valentia, coratge i voluntat d'emprendre els canvis democràtics que Espanya necessita per homologar-se a les democràcies plenes i avançades del món. I l'única fórmula que pot garantir aquests canvis és el diàleg, la negociació i l'exercici del dret d'autodeterminació», va dir.