Iceta crida al diàleg com a "única solució"

Iceta crida al diàleg com a "única solució"

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha assegurat aquest dissabte que els "problemes com a país i societat" només poden tenir "solució i sortida a través d'un diàleg". Iceta ha inaugurat, juntament amb el candidat a l'alcaldia de Barcelona pel PSC, Jaume Collboni, la jornada 'Ciutat i universitats' a la Universitat de Barcelona, on s'ha referit al judici de l'1-O com "l'evidència del fracàs de la política".

Iceta ha atribuït la situació actual a governs que "van ser incapaços de governar i acordar", així com la decisió "equivocada de saltar la legalitat de mala manera". Del judici que s'inicia el 12 de febrer, el líder socialista ha afirmat que "és l'hora" que es produeixi "amb plenes garanties d'independència judicial". "No ens trobem davant d'una sentència ja escrita", ha apuntat.