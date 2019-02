L´ANC amença amb accions ´´més directes´´

Després de la tancada a la seu de la Comissió Europea d'una vintena de membres de l'ANC aquest divendres , la presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie ha anunciat un ''canvi'' en les accions ''tipiques'' de l'ANC per anar cap a unes accions ''més directes'' que representin ''assumir riscos'', seguint sempre els principis de la ''lluita no violenta i la resistència pacífica'' Per Paluzie, la repressió política amb què considera que s'està convivint no ha de fer perdre els objectius polítics de l'entitat i per això, aposta per accions que permetin ''afeblir els pilars del poder de qui ens oprimeix''. A la sortida de la tancada, Paluzie ha assenyalat la UE com a ''còmplice'' de l'estat opressor i ha qualificat de ''vergonyosa'' la seva actitud.

La presidenta de l'entitat també ha assegurat que l'acció d'aquest dissabte ha ''molestat'' a la UE i ha institut que se seguirà molestant. Per Paluzie, cal mantenir-se ''ferms i determinats'' per ''reforçar'' l'objectiu de fer ''efectiva'' la independència declarada el 27-O. Per això, Paluzie ha assegurat que cal canviar les mobilitzacions ''clàssiques'' per noves accions.

b, en el seu discurs a la sortida dels activistes que han passat la nit a la seu de la Comissió Europea, ha assegurat que des de l'1-O, a l'Estat s'han estat vulnerant drets, i ha demanat no estar a ''l'expectativa'' ni ser ''reactius'' sinó marcar l'agenda. Per axò, ha demanat també convertir el judici de l'1-O en una oportunitat.

La presidenta de l'ANC ha estat molt dura amb la UE i ha assenyalat una ''deriva autoritària'' que li ha fet oblidar els principis que la van fundar. Per això, ha alertat que si no fa respectar ''els seus principis'' dins mateix de la UE, no tindrà ''cap paper al món''. Paluzie considera que la UE no pot fer exigir als altres el que no fa complir ''a casa seva'', com és el dret de l'autodeterminació .

Paluzie ha fet aquestes declaracions en l'acte de suport a la tancada a la seu de la Comissió Europea. Un dels membres de l'entitat que hi ha passat la nit, Jordi Vilanova, li ha donat a la presidenta de l'ANC la carta dirigida a Juncker segellada i ha assegurat que la UE s'ha assabentat del que havia passat aquesta nit.

Vilanova ha explicat que és nascut a Anglaterra, fill de pare català i mare sueca, i que se sent ''molt europeu''. Per això, ha afegit, li ''dol'' la ''manca d'acció i representativitat'' que creu que suposa pel poble de Catalunya la Unió Europea. ''Voldria veure una altra Unió Europe'', ha dit Vilanova.

En els discursos també hi ha participat el diputat de Junts per Catalunya, Francesc de Dalmases que ha assegurat que els independentistes ''no renunciem'' al projecte europeu ni a la ''república catalana'', i que defensant el dret de l'autodeterminació, s'està defensat ''el millor d'Europa''. Per De Dalmases, això significa la democràcia, el multilingüisme, els drets humans individuals i col·lectius.

La fi de la tancada a la seu de la Comissió Europea ha concentrat al voltant d'un centenar de persones a la cantonada entre Passeig de Gràcia i el carrer Provença. Els crits d'''independència'' i ''llibertat presos polítics'' han acompanyat les pancartes amb el lema ''Self-determination is a right, not a crime'' o ''Fake Justice''. L'acte ha acabat amb 'Els Segadors'.