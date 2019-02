Romeva: "L'exili i la presó són dues cares de la mateixa moneda"

L'exconseller d'Exterior Raül Romeva ha assegurat que l'exili i la presó són "dues cares de la mateixa moneda, que és la repressió de l'Estat". En una resposta a un qüestionari que publica aquest dissabte el diari 'Ara', Romeva ha afegit que a tothom "li pertoca fer una part de la feina". L'exconseller ho ha dit la mateixa setmana que l'exvicepresident Oriol Junqueras va assegurar que va quedar-se a Catalunya "per un sentit de responsabilitat amb els ciutadans" i l'expresident Carles Puigdemont va dir que tindria "paciència fins a la sentència", perquè després "cadascú explicarà el que hagi d'explicar". Romeva ha assegurat estar "ple d'esperança de cara al futur" i considera que el judici que començarà el 12 de febrer el Tribunal Suprem "no té res a veure amb la justícia".

"La realitat només és una: que l'exili i la presó són dues cares de la mateixa moneda, que és la repressió de l'Estat. I a tots ens pertoca fer una part de la feina. Uns la farem privats de llibertat, com a mostra dels dèficits democràtics de l'estat. Altres, des de l'exili, com a altaveus cap al món del que vivim i del que volem", ha assegurat.

En una entrevista publicada el dia després del trasllat dels presos independentistes a Madrid, l'exconseller ha assegurat que el judici del Suprem "no tindrà res a veure amb la justícia". "La presó preventiva, la divisió dels processos i causes, la indefensió en la instrucció o la configuració del tribunal així ho demostren", ha afegit, "no encarem la defensa com un gest legal, sinó moral".

Romeva ha apuntant que entén el judici "com la prolongació de la demanda pacífica i democràtica que hem mantingut, però per altres mitjans". A més, ha remarcat que els acusats tenen "l'obligació" de defensar-se "jurídicament i posar de manifest totes les vulneracions i anormalitats que envolten aquest procés".

L'exconseller ha explicat que han viscut amb "tranquil·litat" els moments previs al trasllat. Pel que fa als dies de judici, ha lamentat que se'ls obligarà a seguir els horaris establerts en el regim penitenciari i que això "dificultarà" poder-se preparar les sessions "de manera adequada" amb els seus advocats.

En l'entrevista, Romeva també envia un missatge a l'esquerra espanyola: "A qui hauria de témer l'esquerra espanyola, especialment els socialistes, és a l'extrema dreta, no als independentistes". En aquest sentit, avisa sobre un possible pacte entre el PP, Cs i Vox: "Si l'esquerra no és valenta, el projecte autoritari és el que prevaldrà a Espanya, per damunt dels socialistes".

Romeva ha defensat que el que s'ha fet "era necessari encara que no sigui suficient". "M'agrada molt més parlar dels aprenentatges que no pas lamentar-me dels possibles errors que hàgim pogut cometre uns i altres", ha dit, ja que "centrar-se en l'aprenentatge permet corregir, motivar-se i continuar avançant".